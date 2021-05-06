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Кулеба не считает встречу Путина и Байдена противоречащей интересам Киева
Кулеба не считает встречу Путина и Байдена противоречащей интересам Киева
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:12
2021-05-06T06:12
россия
дмитрий кулеба
энтони блинкен
мид украины
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Я понимаю тех, кто обеспокоен (по поводу саммита) из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения - профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", - сообщил Кулеба в интервью телеканалу CNN.Возможная встреча Путина и БайденаРанее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Во вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне.По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.Как отметили в Белом доме, лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится. По мнению Блинкена, возможный разговор президентов США и России лицом к лицу пойдет на пользу странам.Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России предлагал рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров.Визит Блинкена в КиевБлинкен в среду прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину.Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается: глава американской дипломатии едет в Киев с целью "подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России".
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731254989.html
https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html
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россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, мид украины, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Кулеба не считает встречу Путина и Байдена противоречащей интересам Киева

06:12 06.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Я понимаю тех, кто обеспокоен (по поводу саммита) из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения - профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", - сообщил Кулеба в интервью телеканалу CNN.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Возможная встреча Путина и Байдена

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Во вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.
Как отметили в Белом доме, лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится. По мнению Блинкена, возможный разговор президентов США и России лицом к лицу пойдет на пользу странам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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NI: угрозы Джо Байдена в адрес России приведут к катастрофе для США
Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России предлагал рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров.

Визит Блинкена в Киев

Блинкен в среду прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину.
Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.
В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается: глава американской дипломатии едет в Киев с целью "подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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