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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731351192.html
В США считают, что реальная смертность от COVID-19 в мире в два раза выше
В США считают, что реальная смертность от COVID-19 в мире в два раза выше
Коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки, сообщает... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T22:42
2021-05-06T22:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
сша
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки, сообщает американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) со ссылкой на собственные подсчеты.По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв COVID-19 в мире составляет 3 236 104 человек.В заявлении института утверждается, что опубликованная цифра включает только летальные случаи, непосредственно связанные с вирусом SARS-CoV-2, при этом эксперты не учитывали летальные случаи из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.Как отмечается, оценки экспертов базируются на методологии "глобального бремени болезней", которая использовалась при аналогичных исследованиях с 1990 года.В публикации приведена таблица с 20 странами, имеющими самые высокие показатели по смертности от COVID-19, согласно оценкам IHME. На первом месте находятся США – более 905 тысяч смертей по сравнению с 574 тысячами, которые приводит официальная статистика. Россия в этой таблице занимает пятое место после США, Индии, Мексики и Бразилии – более 593 тысяч смертей при зарегистрированных 109 тысячах.Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) - независимый глобальный центр медицинских исследований при Вашингтонском университете в Сиэтле.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, сша, в мире

В США считают, что реальная смертность от COVID-19 в мире в два раза выше

22:42 06.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки, сообщает американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) со ссылкой на собственные подсчеты.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв COVID-19 в мире составляет 3 236 104 человек.
В заявлении института утверждается, что опубликованная цифра включает только летальные случаи, непосредственно связанные с вирусом SARS-CoV-2, при этом эксперты не учитывали летальные случаи из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.
Как отмечается, оценки экспертов базируются на методологии "глобального бремени болезней", которая использовалась при аналогичных исследованиях с 1990 года.
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12 апреля, 17:36Распространение коронавируса
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В публикации приведена таблица с 20 странами, имеющими самые высокие показатели по смертности от COVID-19, согласно оценкам IHME. На первом месте находятся США – более 905 тысяч смертей по сравнению с 574 тысячами, которые приводит официальная статистика. Россия в этой таблице занимает пятое место после США, Индии, Мексики и Бразилии – более 593 тысяч смертей при зарегистрированных 109 тысячах.
Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) - независимый глобальный центр медицинских исследований при Вашингтонском университете в Сиэтле.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСШАВ мире
 
 
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