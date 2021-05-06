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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731314829.html
Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников
Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:38
2021-05-06T16:43
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие люди вернутся с отдыха и выйдут на работу.Президент России Владимир Путин в четверг провёл по видеосвязи встречу с Голиковой, они обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ."Очень важна ситуация после майских праздников. Многие люди вернутся с отдыха - не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения. И нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость", - заявила Голикова.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников

16:38 06.05.2021 (обновлено: 16:43 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие люди вернутся с отдыха и выйдут на работу.
Президент России Владимир Путин в четверг провёл по видеосвязи встречу с Голиковой, они обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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"Очень важна ситуация после майских праздников. Многие люди вернутся с отдыха - не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения. И нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость", - заявила Голикова.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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