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Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников
Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:38
2021-05-06T16:38
2021-05-06T16:43
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие люди вернутся с отдыха и выйдут на работу.Президент России Владимир Путин в четверг провёл по видеосвязи встречу с Голиковой, они обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ."Очень важна ситуация после майских праздников. Многие люди вернутся с отдыха - не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения. И нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость", - заявила Голикова.
https://ria.ru/20210506/covid-19-1731307969.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество