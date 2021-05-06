https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731314829.html

Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников

Голикова: динамику заболеваемости COVID-19 оценят после праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:38

2021-05-06T16:38

2021-05-06T16:43

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в стране после майских праздников, когда многие люди вернутся с отдыха и выйдут на работу.Президент России Владимир Путин в четверг провёл по видеосвязи встречу с Голиковой, они обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ."Очень важна ситуация после майских праздников. Многие люди вернутся с отдыха - не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения. И нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость", - заявила Голикова.

https://ria.ru/20210506/covid-19-1731307969.html

россия

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество