https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что ситуация в России с коронавирусом стабильная. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:06
2021-05-06T15:06
2021-05-06T15:07
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что ситуация в России с коронавирусом стабильная."Вначале несколько слов о текущей эпидситуации. Она... стабильна. Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей у нас составляет 41,3. Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тысяч населения", - заявила Голикова на встрече с президентом РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731305489.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин