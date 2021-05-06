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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731304459.html
Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 благодаря длинным выходным
Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 благодаря длинным выходным
Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:56
2021-05-06T17:25
анна попова
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СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.С предложением сделать первые десять дней мая нерабочими к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это должно снизить риски, связанные с тем, что из-за разорванных каникул россиянам придется перемещаться по городу и выезжать за его пределы несколько раз и контактировать с большим числом людей."В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", — подчеркнул Путин.Он заметил, что уменьшается число заболевших, а выздоровевших, наоборот, растет."И тестирование продолжается, вакцинация", — добавил Путин.Зарплата за дни с 4 по 7 мая сохраняется за сотрудниками. Работодателей также не наказывают за неисполнение указа президента. Предприятия, которые работают в выходные, продолжают функционировать.За прошедшие сутки в стране 7639 человек заразились коронавирусом. Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 пациент, выздоровели 7788 россиян. Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).
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анна попова, татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 благодаря длинным выходным

14:56 06.05.2021 (обновлено: 17:25 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
С предложением сделать первые десять дней мая нерабочими к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это должно снизить риски, связанные с тем, что из-за разорванных каникул россиянам придется перемещаться по городу и выезжать за его пределы несколько раз и контактировать с большим числом людей.
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"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", — подчеркнул Путин.
Он заметил, что уменьшается число заболевших, а выздоровевших, наоборот, растет.
"И тестирование продолжается, вакцинация", — добавил Путин.
Зарплата за дни с 4 по 7 мая сохраняется за сотрудниками. Работодателей также не наказывают за неисполнение указа президента. Предприятия, которые работают в выходные, продолжают функционировать.
За прошедшие сутки в стране 7639 человек заразились коронавирусом. Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 пациент, выздоровели 7788 россиян. Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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