https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731304459.html

Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 благодаря длинным выходным

Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 благодаря длинным выходным

Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:56

2021-05-06T14:56

2021-05-06T17:25

анна попова

татьяна голикова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.С предложением сделать первые десять дней мая нерабочими к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это должно снизить риски, связанные с тем, что из-за разорванных каникул россиянам придется перемещаться по городу и выезжать за его пределы несколько раз и контактировать с большим числом людей."В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", — подчеркнул Путин.Он заметил, что уменьшается число заболевших, а выздоровевших, наоборот, растет."И тестирование продолжается, вакцинация", — добавил Путин.Зарплата за дни с 4 по 7 мая сохраняется за сотрудниками. Работодателей также не наказывают за неисполнение указа президента. Предприятия, которые работают в выходные, продолжают функционировать.За прошедшие сутки в стране 7639 человек заразились коронавирусом. Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 пациент, выздоровели 7788 россиян. Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).

https://ria.ru/20210430/prazdniki-1730670230.html

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анна попова, татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество