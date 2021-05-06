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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731301777.html
ЕК предложила стратегию по производству препаратов для лечения COVID-19
ЕК предложила стратегию по производству препаратов для лечения COVID-19
Еврокомиссия предложила стратегию по разработке, производству и закупкам препаратов для лечения коронавируса, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:37
2021-05-06T14:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила стратегию по разработке, производству и закупкам препаратов для лечения коронавируса, говорится в сообщении ЕК."Коронавирус: комиссия предлагает стратегию ЕС по развитию и доступности терапевтики... Сегодняшняя стратегия охватывает весь цикл лекарств: от исследований, разработки и производства до закупок и внедрения", - говорится в релизе.Комиссия составит список из 10 потенциальных лекарств от COVID-19 и к июню 2021 года определит пять наиболее перспективных из них."Стратегия включает четкие действия и цели, в том числе авторизацию трех новых терапевтических средств для лечения COVID-19 к октябрю 2021 года и, возможно, еще двух к концу года", - сообщает ЕК.В настоящее время в ЕС разрешён один препарат для лечения коронавируса, три проходят оценку, отмечается в материалах ЕК.Еврокомиссия также намерена заключить новые контракты на закупку для Евросоюза разрешенных препаратов для лечения коронавируса до конца года.Исходя из материалов Еврокомиссии, может быть заключено три таких контракта.Именно ЕК заключала предварительные контракты на закупку вакцин против COVID-19 на стадии их разработки для поставок во все страны Евросоюза. Исследует и одобряет препараты для использования в ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК предложила стратегию по производству препаратов для лечения COVID-19

14:37 06.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила стратегию по разработке, производству и закупкам препаратов для лечения коронавируса, говорится в сообщении ЕК.
"Коронавирус: комиссия предлагает стратегию ЕС по развитию и доступности терапевтики... Сегодняшняя стратегия охватывает весь цикл лекарств: от исследований, разработки и производства до закупок и внедрения", - говорится в релизе.
Комиссия составит список из 10 потенциальных лекарств от COVID-19 и к июню 2021 года определит пять наиболее перспективных из них.
"Стратегия включает четкие действия и цели, в том числе авторизацию трех новых терапевтических средств для лечения COVID-19 к октябрю 2021 года и, возможно, еще двух к концу года", - сообщает ЕК.
В настоящее время в ЕС разрешён один препарат для лечения коронавируса, три проходят оценку, отмечается в материалах ЕК.
Еврокомиссия также намерена заключить новые контракты на закупку для Евросоюза разрешенных препаратов для лечения коронавируса до конца года.
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Исходя из материалов Еврокомиссии, может быть заключено три таких контракта.
Именно ЕК заключала предварительные контракты на закупку вакцин против COVID-19 на стадии их разработки для поставок во все страны Евросоюза. Исследует и одобряет препараты для использования в ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
 
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