https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731281857.html

В Москве за сутки госпитализировали 1033 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1033 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:38

2021-05-06T11:38

2021-05-06T11:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 2 056 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 001 798. В Москве выявлено 2 114 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 033 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210506/plazma-1731268669.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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