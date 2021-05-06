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В Москве за сутки госпитализировали 1033 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1033 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:38
2021-05-06T11:38
2021-05-06T11:38
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 2 056 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 001 798. В Москве выявлено 2 114 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 033 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210506/plazma-1731268669.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество