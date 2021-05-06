https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731258083.html

Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T07:22

2021-05-06T07:22

2021-05-06T07:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Индия установила новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав Индии.Еще одним антирекордом стало число погибших от этого заболевания – за минувшие сутки в Индии скончались 3 980 человек.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,5 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже два раза составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки тут выявлены 57,6 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 643 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (50 112), Керала (41 953), Уттар-Прадеш (31 111) и Тамилнад (23 310).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 162 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,9 миллиона.

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире