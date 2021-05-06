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Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19
Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших COVID-19, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T03:10
2021-05-06T05:27
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших COVID-19, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.Также нарколог напомнил, что употребление алкоголя вредно и для здорового человека - хоть на природе, хоть в помещении."Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах - там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", - отметил врач.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений брюн, общество

Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

03:10 06.05.2021 (обновлено: 05:27 06.05.2021)
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших COVID-19, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
"Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", - сказал Брюн, отвечая на вопрос, можно ли пить алкоголь переболевшим коронавирусом.
Также нарколог напомнил, что употребление алкоголя вредно и для здорового человека - хоть на природе, хоть в помещении.
"Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах - там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", - отметил врач.
 
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