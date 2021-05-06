https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731253951.html

Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших COVID-19, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:10

2021-05-06T03:10

2021-05-06T05:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших COVID-19, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.Также нарколог напомнил, что употребление алкоголя вредно и для здорового человека - хоть на природе, хоть в помещении."Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах - там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", - отметил врач.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений брюн, общество