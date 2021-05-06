https://ria.ru/20210506/kolumbiya-1731252377.html

Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии

Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии

Радикалы из числа протестующих в Боготе против реформ и полицейского насилия попытались прорваться на заседание конгресса, посвященное анализу ситуации с... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T02:17

2021-05-06T02:17

2021-05-06T02:17

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Радикалы из числа протестующих в Боготе против реформ и полицейского насилия попытались прорваться на заседание конгресса, посвященное анализу ситуации с общественным порядком в стране, депутатам пришлось эвакуироваться, сообщил председатель комиссии конгресса по предпринимательству Маурисио Торо.На видео, снятом в процессе эвакуации, Торо призвал демонстрантов к спокойствию и заверил, что в конгрессе работают те, кто защищает демократию и право на мирный протест. По словам депутата, сегодняшняя сессия проходила с участием международных правозащитных организаций, членов правительства и других вовлеченных структур, чтобы провести глубокий анализ ситуации с общественной безопасностью в стране.По информации местных СМИ, службе безопасности конгресса и силам подразделения по борьбе с беспорядками Esmad удалось предотвратить проникновение и разогнать нападающих.Офис колумбийского омбудсмена сообщил, что за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. По информации минобороны и городских властей, с обеих сторон пострадали более 900 человек, 431 человек задержан.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.-0-

https://ria.ru/20210505/khakery-1731157503.html

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богота, колумбия, в мире