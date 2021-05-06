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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210506/kitay-1731296745.html
Китай обдумывает отправку космического корабля на край Солнечной системы
Китай обдумывает отправку космического корабля на край Солнечной системы
РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:58
2021-05-06T13:58
россия-китай: главное
земля
космос - риа наука
москва
китай
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МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые оценивают возможность осуществить проект по отправке космических аппаратов на край Солнечной системы, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.Согласно планам, китайский космический корабль преодолеет расстояние примерно в 100 раз большее, чем расстояние между Солнцем и Землей к 2049 году, когда Китайская Народная Республика отметит 100-ую годовщину со дня основания, сообщил У Вэйжэнь в недавнем интервью отраслевой газете China Space News.Расстояние от Солнца до Земли называется астрономической единицей (а.е.), что составляет около 150 миллионов километров.Проект направлен на проведение научных исследований и экспериментов на краю Солнечной системы, в зоне примерно в 15 миллиардов километров от Земли."Если проект удастся реализовать, это станет вкладом Китая в мир и человечество", - сказал У Вэйжэнь."У космической отрасли Китая есть силы для достижения этой цели", - добавил китайский ученый.
https://ria.ru/20210506/kosmos-1731269954.html
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земля, космос - риа наука, москва, китай

Китай обдумывает отправку космического корабля на край Солнечной системы

13:58 06.05.2021
 
© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
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МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые оценивают возможность осуществить проект по отправке космических аппаратов на край Солнечной системы, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
Согласно планам, китайский космический корабль преодолеет расстояние примерно в 100 раз большее, чем расстояние между Солнцем и Землей к 2049 году, когда Китайская Народная Республика отметит 100-ую годовщину со дня основания, сообщил У Вэйжэнь в недавнем интервью отраслевой газете China Space News.
Расстояние от Солнца до Земли называется астрономической единицей (а.е.), что составляет около 150 миллионов километров.
Проект направлен на проведение научных исследований и экспериментов на краю Солнечной системы, в зоне примерно в 15 миллиардов километров от Земли.
"Если проект удастся реализовать, это станет вкладом Китая в мир и человечество", - сказал У Вэйжэнь.
"У космической отрасли Китая есть силы для достижения этой цели", - добавил китайский ученый.
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