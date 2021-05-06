https://ria.ru/20210506/kapremont-1731332787.html

Капитальный ремонт домов проведут в бывших военных городках МО

Капитальный ремонт домов проведут в бывших военных городках МО

В программу капитального ремонта попали 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:46

2021-05-06T18:46

2021-05-06T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731331568_0:114:2998:1800_1920x0_80_0_0_736628a4c4258c755c19ad6619277b70.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В программу капитального ремонта попали 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.Программа рассчитана до 2049 года. За это время в бывших военных городках региона отреставрируют 1709 зданий. Ремонт коснется почти всего жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность поселений.Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что в ведомстве составили план на 2020–2022 годы. За этот период планируется обновить 468 многоквартирных домов в бывших военных городках. На эти цели выделено 6,5 миллиарда рублей.Всего с 2014 года капитально отремонтировали 691 многоквартирный дом в бывших военных городках Московской области. Благодаря этому улучшенные жилищные условия получили более 100 тысяч местных жителей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)