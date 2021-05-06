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Капитальный ремонт домов проведут в бывших военных городках МО
Капитальный ремонт домов проведут в бывших военных городках МО
В программу капитального ремонта попали 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:46
2021-05-06T18:46
2021-05-06T18:46
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В программу капитального ремонта попали 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.Программа рассчитана до 2049 года. За это время в бывших военных городках региона отреставрируют 1709 зданий. Ремонт коснется почти всего жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность поселений.Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что в ведомстве составили план на 2020–2022 годы. За этот период планируется обновить 468 многоквартирных домов в бывших военных городках. На эти цели выделено 6,5 миллиарда рублей.Всего с 2014 года капитально отремонтировали 691 многоквартирный дом в бывших военных городках Московской области. Благодаря этому улучшенные жилищные условия получили более 100 тысяч местных жителей.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
В программу капитального ремонта попали 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
Программа рассчитана до 2049 года. За это время в бывших военных городках региона отреставрируют 1709 зданий. Ремонт коснется почти всего жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность поселений.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что в ведомстве составили план на 2020–2022 годы. За этот период планируется обновить 468 многоквартирных домов в бывших военных городках. На эти цели выделено 6,5 миллиарда рублей.
Всего с 2014 года капитально отремонтировали 691 многоквартирный дом в бывших военных городках Московской области. Благодаря этому улучшенные жилищные условия получили более 100 тысяч местных жителей.