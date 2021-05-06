https://ria.ru/20210506/kadyrov-1731309790.html
Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию
Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:31
2021-05-06T15:31
2021-05-06T16:44
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России.По мнению Кадырова, у страны уже есть лучший в мире лидер. Он обратил внимание на личные качества Владимира Путина — мудрость, дальновидность и харизму. "Поэтому мы будем поддерживать нашего президента", — подчеркнул глава республики во время эфира в Instagram своего сына Адама.Как ответил Кадыров, в дальнейшем он намерен служить народу Чечни. "Я раб Всевышнего. <…> Другого и не может быть", — заключил он. Рамзан Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — это рекорд среди действующих глав регионов.
https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, политика