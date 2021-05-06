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Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию
Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:31
2021-05-06T16:44
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России.По мнению Кадырова, у страны уже есть лучший в мире лидер. Он обратил внимание на личные качества Владимира Путина — мудрость, дальновидность и харизму. "Поэтому мы будем поддерживать нашего президента", — подчеркнул глава республики во время эфира в Instagram своего сына Адама.Как ответил Кадыров, в дальнейшем он намерен служить народу Чечни. "Я раб Всевышнего. &lt;…&gt; Другого и не может быть", — заключил он. Рамзан Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — это рекорд среди действующих глав регионов.
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, политика

Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию

15:31 06.05.2021 (обновлено: 16:44 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России.
По мнению Кадырова, у страны уже есть лучший в мире лидер. Он обратил внимание на личные качества Владимира Путина — мудрость, дальновидность и харизму.
"Поэтому мы будем поддерживать нашего президента", — подчеркнул глава республики во время эфира в Instagram своего сына Адама.
Как ответил Кадыров, в дальнейшем он намерен служить народу Чечни.
"Я раб Всевышнего. <…> Другого и не может быть", — заключил он.
Рамзан Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — это рекорд среди действующих глав регионов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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РоссияЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРамзан КадыровПолитика
 
 
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