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Эксперт рассказал о новой прошивке iOS
Эксперт рассказал о новой прошивке iOS
Последние обновления операционной системы iOS до версий 14.5 и 14.5.1 взволновали сообщество разработчиков программного обеспечения, так как они могут привести... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:36
2021-05-06T08:36
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Последние обновления операционной системы iOS до версий 14.5 и 14.5.1 взволновали сообщество разработчиков программного обеспечения, так как они могут привести к тому, что большая часть бесплатных приложений станет платными, рассказал РИА Новости директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов."Нововведения Apple носят глобальный характер и могут привести к тому, что большинство бесплатных приложений станут платными, и для этого уже есть предпосылки. Модель монетизации большинства бесплатных приложений предполагает сбор данных для более точной рекламы. Разработчики программного обеспечения продают эти данные рекламодателям, чтобы те могли показывать предложения, которые с высокой долей вероятности заинтересуют определенного пользователя", - рассказал Чернов.Он уточнил, что именно эти деньги составляют основную долю выручки бесплатных мобильных приложений. "Более того, пользовательские данные обрабатывают даже некоторые платные программы для того, чтобы увеличить за счет их продажи свою выручку", - добавил эксперт.Начиная с обновления iOS версии 14.5 у пользователей появляется возможность отказать любой программе в сборе данных о его активности в сети. "Это означает, что многие бесплатные сервисы больше не могут рассчитывать на тот объем дохода, который они получали за счет продажи обезличенных рекламных профилей. Теперь разработчикам программного обеспечения для iOS нужно будет искать новые стабильные источники дохода, и, вероятно, выходом будет переход приложений на платную модель подписки", - считает специалист."В частности, Facebook и принадлежащая ему соцсеть Instagram уже готовят пользователей к тому, что сервисы могут стать платными. Их уведомления с просьбой разрешить сбор данных содержат фразу Help keep Facebook/Instagram free of charge ("Помогите сохранить Facebook/Instagram бесплатным"). Причем от перехода на платную модель iOS-приложений Apple только выиграет, так как с каждой подписки или покупки платформа Apple Store получает комиссию в размере 30%", - сообщил Чернов.Однако, по его мнению, меры по защите приватности пользователей, которые предпринимает Apple, оправданы. "Количество утечек данных постоянно растет. Когда об одном человеке собирают данные десятки сервисов, установленных на смартфоне, рано или поздно информация о нем может утечь из одного из источников и оказаться в публичном доступе или на хакерском форуме. Обезличенные данные, которые собирают приложения в виде рекламных идентификаторов, могут быть легко сопоставлены с персональными данными. В результате чего злоумышленники могут получить детальный портрет пользователя и использовать его, но только не для рекламы, а для мошенничества и кражи денег", - заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/facebook-1731017562.html
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apple ios, apple, технологии

Эксперт рассказал о новой прошивке iOS

08:36 06.05.2021
 
© AP Photo / Jeff ChiuКонференция Apple. 6 июня 2019
Конференция Apple. 6 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Последние обновления операционной системы iOS до версий 14.5 и 14.5.1 взволновали сообщество разработчиков программного обеспечения, так как они могут привести к тому, что большая часть бесплатных приложений станет платными, рассказал РИА Новости директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов.
"Нововведения Apple носят глобальный характер и могут привести к тому, что большинство бесплатных приложений станут платными, и для этого уже есть предпосылки. Модель монетизации большинства бесплатных приложений предполагает сбор данных для более точной рекламы. Разработчики программного обеспечения продают эти данные рекламодателям, чтобы те могли показывать предложения, которые с высокой долей вероятности заинтересуют определенного пользователя", - рассказал Чернов.
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Он уточнил, что именно эти деньги составляют основную долю выручки бесплатных мобильных приложений. "Более того, пользовательские данные обрабатывают даже некоторые платные программы для того, чтобы увеличить за счет их продажи свою выручку", - добавил эксперт.
Начиная с обновления iOS версии 14.5 у пользователей появляется возможность отказать любой программе в сборе данных о его активности в сети. "Это означает, что многие бесплатные сервисы больше не могут рассчитывать на тот объем дохода, который они получали за счет продажи обезличенных рекламных профилей. Теперь разработчикам программного обеспечения для iOS нужно будет искать новые стабильные источники дохода, и, вероятно, выходом будет переход приложений на платную модель подписки", - считает специалист.
"В частности, Facebook и принадлежащая ему соцсеть Instagram уже готовят пользователей к тому, что сервисы могут стать платными. Их уведомления с просьбой разрешить сбор данных содержат фразу Help keep Facebook/Instagram free of charge ("Помогите сохранить Facebook/Instagram бесплатным"). Причем от перехода на платную модель iOS-приложений Apple только выиграет, так как с каждой подписки или покупки платформа Apple Store получает комиссию в размере 30%", - сообщил Чернов.
Однако, по его мнению, меры по защите приватности пользователей, которые предпринимает Apple, оправданы. "Количество утечек данных постоянно растет. Когда об одном человеке собирают данные десятки сервисов, установленных на смартфоне, рано или поздно информация о нем может утечь из одного из источников и оказаться в публичном доступе или на хакерском форуме. Обезличенные данные, которые собирают приложения в виде рекламных идентификаторов, могут быть легко сопоставлены с персональными данными. В результате чего злоумышленники могут получить детальный портрет пользователя и использовать его, но только не для рекламы, а для мошенничества и кражи денег", - заключил эксперт.
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