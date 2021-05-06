https://ria.ru/20210506/inflyatsiya-1731334839.html
С 27 апреля по 4 мая инфляция в России составила 0,2%
С 27 апреля по 4 мая инфляция в России составила 0,2%
Инфляция в России с 27 апреля по 4 мая составила 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:12
2021-05-06T19:12
2021-05-06T19:12
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости/Прайм. Инфляция в России с 27 апреля по 4 мая составила 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%, сообщает Росстат."За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 102,8%", - говорится в сообщении.Предыдущие две отчетные недели (с 20 по 26 апреля, а также с 13 по 19 апреля) Росстат также фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%. Неделей до этого инфляция замедлялась до 0,1%.Опережающий инфляцию рост цен за период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.Цены на бензин автомобильный возросли на 0,1%, на дизельное топливо не изменились.Статистическое ведомство также отмечает, что цены на путевки в дома отдыха и санатории выросли на 0,8% и 0,7% соответственно. Проезд в трамвае и троллейбусе подорожал на 0,1%.Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте. Росстат опубликует информацию об инфляции в России в апреле в пятницу, 7 мая.
https://ria.ru/20210506/produkty-1731334359.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости/Прайм.
Инфляция в России
с 27 апреля по 4 мая составила 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%, сообщает Росстат
.
"За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 102,8%", - говорится в сообщении.
Предыдущие две отчетные недели (с 20 по 26 апреля, а также с 13 по 19 апреля) Росстат также фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%. Неделей до этого инфляция замедлялась до 0,1%.
Опережающий инфляцию рост цен за период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.
Цены на бензин автомобильный возросли на 0,1%, на дизельное топливо не изменились.
Статистическое ведомство также отмечает, что цены на путевки в дома отдыха и санатории выросли на 0,8% и 0,7% соответственно. Проезд в трамвае и троллейбусе подорожал на 0,1%.
Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте. Росстат опубликует информацию об инфляции в России в апреле в пятницу, 7 мая.