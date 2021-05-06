https://ria.ru/20210506/indiya-1731264103.html
Госдепартамент одобрил выезд из Индии части американских госслужащих
Госдепартамент одобрил выезд из Индии части американских госслужащих
Госдепартамент США одобрил выезд из Индии американских госслужащих из числа вспомогательного персонала на фоне сложной ситуации с коронавирусом в этой стране,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:55
2021-05-06T08:55
2021-05-06T08:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
индия
сша
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил выезд из Индии американских госслужащих из числа вспомогательного персонала на фоне сложной ситуации с коронавирусом в этой стране, говорится в рекомендациях по поездкам, обнародованных дипведомством США.В конце апреля США одобрили выезд из Индии членов семей госслужащих, то теперь эта категория расширена."Пятого мая 2021 года департамент одобрил добровольный отъезд государственных служащих США из числа неосновного персонала", - говорится в рекомендации госдепартамента.Кто именно входит в категорию вспомогательного или неосновного персонала, не уточняется. При этом отмечается, что граждане США, желающие покинуть Индию, должны воспользоваться "доступными средствами коммерческого транспорта".Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США издали предупреждение четвертого уровня из-за ситуации с коронавирусом в Индии – оно свидетельствует об "очень высоком уровне распространения COVID-19 в стране".Ранее Белый дом сообщил, что с 4 мая США вводят ограничения на поездки из Индии в связи с ситуацией с коронавирусом в этой стране. Запрет не касается граждан США, обладателей "грин-карт" и сотрудников гуманитарных миссий.В четверг Индия сообщила о новом антирекорде – за сутки в стране выявлены 412,2 тысячи новых заболевших, более 3,9 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время пандемии.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в Индии превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, сша, в мире
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Госдепартамент США
одобрил выезд из Индии американских госслужащих из числа вспомогательного персонала на фоне сложной ситуации с коронавирусом в этой стране, говорится в рекомендациях по поездкам, обнародованных дипведомством США.
В конце апреля США одобрили выезд из Индии членов семей госслужащих, то теперь эта категория расширена.
"Пятого мая 2021 года департамент одобрил добровольный отъезд государственных служащих США из числа неосновного персонала", - говорится в рекомендации госдепартамента.
Кто именно входит в категорию вспомогательного или неосновного персонала, не уточняется. При этом отмечается, что граждане США, желающие покинуть Индию
, должны воспользоваться "доступными средствами коммерческого транспорта".
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США издали предупреждение четвертого уровня из-за ситуации с коронавирусом в Индии – оно свидетельствует об "очень высоком уровне распространения COVID-19 в стране".
Ранее Белый дом сообщил, что с 4 мая США вводят ограничения на поездки из Индии в связи с ситуацией с коронавирусом в этой стране. Запрет не касается граждан США, обладателей "грин-карт" и сотрудников гуманитарных миссий.
В четверг Индия сообщила о новом антирекорде – за сутки в стране выявлены 412,2 тысячи новых заболевших, более 3,9 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время пандемии.
Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в Индии превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.