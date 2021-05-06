Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/immunitet-1731306874.html
В РФПИ рассказали об иммунитете к COVID-19 после "Спутника Лайт"
В РФПИ рассказали об иммунитете к COVID-19 после "Спутника Лайт"
Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10 день, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:10
2021-05-06T15:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_c7feaab084d5b15e9567420a3136ebea.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10 день, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."У 100% добровольцев выработался клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2", - заявили в фонде.Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Фаза I/II исследования безопасности и иммуногенности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные результаты были получены 10 марта. Результаты показали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации."Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом "Спутник Лайт" стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации. "Спутник Лайт" продемонстрировал высокие показатели безопасности для всех, кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2", - подчеркивается в сообщении.Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28 дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения, измеренная за сопоставимый период, составила 1,349%.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c0515b59b20d0b3af6cb653cc848b2d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций

В РФПИ рассказали об иммунитете к COVID-19 после "Спутника Лайт"

15:10 06.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10 день, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"У 100% добровольцев выработался клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2", - заявили в фонде.
Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Фаза I/II исследования безопасности и иммуногенности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные результаты были получены 10 марта. Результаты показали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации.
"Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом "Спутник Лайт" стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации. "Спутник Лайт" продемонстрировал высокие показатели безопасности для всех, кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2", - подчеркивается в сообщении.
Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28 дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения, измеренная за сопоставимый период, составила 1,349%.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
00:22Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России
Лента новостейМолния