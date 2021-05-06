https://ria.ru/20210506/immunitet-1731306874.html

В РФПИ рассказали об иммунитете к COVID-19 после "Спутника Лайт"

В РФПИ рассказали об иммунитете к COVID-19 после "Спутника Лайт"

Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10 день, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:10

2021-05-06T15:10

2021-05-06T15:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10 день, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."У 100% добровольцев выработался клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2", - заявили в фонде.Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Фаза I/II исследования безопасности и иммуногенности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные результаты были получены 10 марта. Результаты показали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации."Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом "Спутник Лайт" стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации. "Спутник Лайт" продемонстрировал высокие показатели безопасности для всех, кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2", - подчеркивается в сообщении.Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28 дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения, измеренная за сопоставимый период, составила 1,349%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций