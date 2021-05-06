https://ria.ru/20210506/gorlovka-1731265717.html
В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли окраины города Горловка из миномета, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:09
2021-05-06T09:09
2021-05-06T09:09
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Горловка из миномета, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.07 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты имени Гагарина (окраины Горловки - ред.). Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/dnr-1731082688.html
https://ria.ru/20210504/ranenie-1731143165.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире