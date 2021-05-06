https://ria.ru/20210506/golikova-1731310893.html
Голикова прокомментировала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Голикова прокомментировала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцина "Спутник Лайт" является альтернативой "Спутнику V", она создавалась для использования переболевшими... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:37
2021-05-06T15:37
2021-05-06T15:37
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцина "Спутник Лайт" является альтернативой "Спутнику V", она создавалась для использования переболевшими COVID-19."Несмотря на то, что новая вакцина "Спутник Лайт" представляет собой по сути первый компонент вакцины "Спутник V", но она в то же время является ее альтернативой", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, вакцина "Спутник Лайт" создавалась для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210506/vozrast-1731309098.html
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