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Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов
Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов
Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:33
2021-05-06T10:33
россия
жкх
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа."Так, до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети", - добавляется в сообщении.Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов."Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Благодаря введению института единого оператора газификации в каждом регионе будут синхронизированы мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения."До конца второго квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации", - отмечается в сообщении.Кроме того, к этому сроку у потребителей должна появиться возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание), такой сервис должен быть доступен на едином портале госуслуг. То же касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения. Всего в "дорожную карту" входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед правительством.
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россия, жкх, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, экономика

Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

10:33 06.05.2021
 
© Фото : TurkStreamТрубы для строительства "Турецкого потока"
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : TurkStream
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте кабмина.
"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утверждённым председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.
"Так, до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети", - добавляется в сообщении.
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Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.
"Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Благодаря введению института единого оператора газификации в каждом регионе будут синхронизированы мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.
"До конца второго квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации", - отмечается в сообщении.
Кроме того, к этому сроку у потребителей должна появиться возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание), такой сервис должен быть доступен на едином портале госуслуг. То же касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения. Всего в "дорожную карту" входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед правительством.
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РоссияЖКХМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Правительство РФЭкономика
 
 
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