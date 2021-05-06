https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731273177.html

Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:33

2021-05-06T10:33

2021-05-06T10:33

россия

жкх

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147631/72/1476317272_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_6f6774aaece98c1bb9b42c081d31b819.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа."Так, до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети", - добавляется в сообщении.Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов."Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Благодаря введению института единого оператора газификации в каждом регионе будут синхронизированы мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения."До конца второго квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации", - отмечается в сообщении.Кроме того, к этому сроку у потребителей должна появиться возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание), такой сервис должен быть доступен на едином портале госуслуг. То же касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения. Всего в "дорожную карту" входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед правительством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729328300.html

https://realty.ria.ru/20210421/putin-1729265507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, экономика