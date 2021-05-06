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Объем ФНБ за апрель вырос до 13,825 триллиона рублей
Объем ФНБ за апрель вырос до 13,825 триллиона рублей
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2021 года вырос в рублях на 23 миллиарда - до 13,825 триллиона рублей, а в долларах - на 3,6... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:14
2021-05-06T16:38
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2021 года вырос в рублях на 23 миллиарда - до 13,825 триллиона рублей, а в долларах - на 3,6 миллиарда, до 185,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 мая 2021 г. объем ФНБ составил 13 825 429,1 млн. рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении.Это эквивалентно 185,9 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,661 миллиарда рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 116,435 миллиарда долларов.На 1 апреля 2021 года объем ФНБ составлял 13,802 триллиона рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 182,3 миллиарда долларов.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,691 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 110,565 миллиарда китайских юаней и 262,9 миллиона рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Объем ФНБ за апрель вырос до 13,825 триллиона рублей

14:14 06.05.2021 (обновлено: 16:38 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2021 года вырос в рублях на 23 миллиарда - до 13,825 триллиона рублей, а в долларах - на 3,6 миллиарда, до 185,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.
"По состоянию на 1 мая 2021 г. объем ФНБ составил 13 825 429,1 млн. рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении.
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Это эквивалентно 185,9 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,661 миллиарда рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 116,435 миллиарда долларов.
На 1 апреля 2021 года объем ФНБ составлял 13,802 триллиона рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 182,3 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,691 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 110,565 миллиарда китайских юаней и 262,9 миллиона рублей.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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