https://ria.ru/20210506/estoniya-1731321839.html
В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:13
2021-05-06T17:13
2021-05-06T17:40
россия
ил-76
мид эстонии
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584864896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34df2f08cf84d59487a202e46acb51b4.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии."Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.По данным Главного штаба, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные."Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении МИД Эстонии.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20210429/estoniya-1730516306.html
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584864896_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_eafebf2890638725b9863031b9befb9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ил-76, мид эстонии, эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости.
Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии
.
"Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.
По данным Главного штаба, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии
, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные.
"Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении МИД Эстонии.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.