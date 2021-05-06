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В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:13
2021-05-06T17:40
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мид эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии."Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.По данным Главного штаба, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные."Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении МИД Эстонии.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20210429/estoniya-1730516306.html
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россия, ил-76, мид эстонии, эстония, в мире

В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

17:13 06.05.2021 (обновлено: 17:40 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД на аэродроме Эребуни в Армении
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД на аэродроме Эребуни в Армении - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии.
"Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.
По данным Главного штаба, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные.
"Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении МИД Эстонии.
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Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
 
РоссияИл-76МИД ЭстонииЭстонияВ мире
 
 
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