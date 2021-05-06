https://ria.ru/20210506/estoniya-1731321839.html

В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

В Эстонии обвинили российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:13

2021-05-06T17:13

2021-05-06T17:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии."Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.По данным Главного штаба, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные."Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении МИД Эстонии.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20210429/estoniya-1730516306.html

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россия, ил-76, мид эстонии, эстония, в мире