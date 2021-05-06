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https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html
Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу
Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится с рабочим визитом на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:25
2021-05-06T16:25
северный поток — 2
черноморский регион
дмитрий кулеба
мвф
нато
джо байден
владимир путин
германия
сша
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится с рабочим визитом на Украине, стороны обсудили интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства."Главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепления открытой конкурентной экономики. Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию... вооруженного конфликта (в Донбассе - ред.) в тесной координации с Германией и Францией как сторонами "нормандского формата", - сообщается на сайте МИД.Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина и "договорились координировать позиции" в подготовке к ней.От имени президента США Блинкен подтвердил "решительную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к "Крымской платформе" и принять участие в ее учредительном саммите.Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной "не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ" и согласились с необходимостью в дальнейшем "внимательно следить за действиями России"."Стороны уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода "Северный поток 2". Они выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной", - отмечается в релизе.Госсекретарь подтвердил готовность США и содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. Кулеба проинформировал собеседника о шагах украинской власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики."Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом", - резюмировали в МИД.
https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731314113.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/blinken-1731313864.html
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северный поток — 2, черноморский регион, дмитрий кулеба, мвф, нато, джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире

Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу

16:25 06.05.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится с рабочим визитом на Украине, стороны обсудили интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
"Главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепления открытой конкурентной экономики. Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию... вооруженного конфликта (в Донбассе - ред.) в тесной координации с Германией и Францией как сторонами "нормандского формата", - сообщается на сайте МИД.
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Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина и "договорились координировать позиции" в подготовке к ней.
От имени президента США Блинкен подтвердил "решительную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к "Крымской платформе" и принять участие в ее учредительном саммите.
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Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной "не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ" и согласились с необходимостью в дальнейшем "внимательно следить за действиями России".
"Стороны уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода "Северный поток 2". Они выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной", - отмечается в релизе.
Госсекретарь подтвердил готовность США и содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. Кулеба проинформировал собеседника о шагах украинской власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики.
"Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом", - резюмировали в МИД.
 
Северный поток — 2Черноморский регионДмитрий КулебаМВФНАТОДжо БайденВладимир ПутинГерманияСШАВ мире
 
 
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