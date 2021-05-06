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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210506/degtyarev-1731266391.html
Дегтярев примет участие в "Бессмертном полку онлайн" в Хабаровском крае
Дегтярев примет участие в "Бессмертном полку онлайн" в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:16
2021-05-06T09:16
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает правительство региона."Михаил Дегтярев подал заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн". Трансляция шествия полка состоится в День Победы. Заявки на участие принимаются вплоть до 9 мая на сайте 2021.polkrf.ru. На акцию уже зарегистрировались несколько тысяч жителей региона", - информирует краевое правительство. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе, в том числе в Хабаровском крае, стартует в 15.00 по местному времени."Мой дед Иван Дегтярёв был в Рабоче-Крестьянской Красной Армии с июля 1941 года. На поля Великой Отечественной войны попал 15 июля 1943 года как рядовой, разведчик-наблюдатель второго дивизиона 95-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады резерва главного командования. Разведчик 273-го артиллерийского полка. Освобождал Будапешт, встретил Великую Победу в Вене. Участник боевых действий против милитаристской Японии, получил два ранения. И для нашей семьи очень важно, чтобы Иван Дегтярев 9 мая 2021 года был также в рядах "Бессмертного полка", - рассказал семейную историю Дегтярев, слова которого цитируют областные власти.В этом году шествие "Бессмертного полка" будет проходить только в режиме онлайн. Эпидемиологическая обстановка не позволяет провести акцию в традиционном формате. Разработчики "Бессмертного полка онлайн" учли все пожелания и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие. Теперь участники смогут выбирать и редактировать загруженные фото как героев, так и свои.Заявки можно подавать до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, смогут увидеть в личном кабинете время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".По данным краевого правительства, с 27 апреля в регионе проходит международная акция "Георгиевская ленточка". В городах и селах региона волонтеры и активисты вручают жителям символ победы. Завершится она 9 мая. К этому времени добровольцы планируют раздать более 50 тысяч лент. В акции принимают участие более 250 волонтеров, а также более 400 активистов патриотических организаций края. Добровольцы не только вручают ленты всем желающим, но и рассказывают, как их правильно носить, а также как поучаствовать в онлайн-формате акции.В городах и селах Хабаровского края ведется подготовка к празднованию Дня Победы. В большинстве населенных пунктов основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. В их числе возложения цветов к мемориалам, концертные программы и патриотические акции. Все мероприятия рекомендовано проводить с соблюдением правил санитарной безопасности.
https://ria.ru/20210504/rostovchane-1731104855.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев примет участие в "Бессмертном полку онлайн" в Хабаровском крае

09:16 06.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает правительство региона.
"Михаил Дегтярев подал заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн". Трансляция шествия полка состоится в День Победы. Заявки на участие принимаются вплоть до 9 мая на сайте 2021.polkrf.ru. На акцию уже зарегистрировались несколько тысяч жителей региона", - информирует краевое правительство. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе, в том числе в Хабаровском крае, стартует в 15.00 по местному времени.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 15:27Ростовская область
Почти 13 тысяч ростовчан хотят участвовать в "Бессмертном полку онлайн"
"Мой дед Иван Дегтярёв был в Рабоче-Крестьянской Красной Армии с июля 1941 года. На поля Великой Отечественной войны попал 15 июля 1943 года как рядовой, разведчик-наблюдатель второго дивизиона 95-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады резерва главного командования. Разведчик 273-го артиллерийского полка. Освобождал Будапешт, встретил Великую Победу в Вене. Участник боевых действий против милитаристской Японии, получил два ранения. И для нашей семьи очень важно, чтобы Иван Дегтярев 9 мая 2021 года был также в рядах "Бессмертного полка", - рассказал семейную историю Дегтярев, слова которого цитируют областные власти.
В этом году шествие "Бессмертного полка" будет проходить только в режиме онлайн. Эпидемиологическая обстановка не позволяет провести акцию в традиционном формате. Разработчики "Бессмертного полка онлайн" учли все пожелания и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие. Теперь участники смогут выбирать и редактировать загруженные фото как героев, так и свои.
Заявки можно подавать до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, смогут увидеть в личном кабинете время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".
По данным краевого правительства, с 27 апреля в регионе проходит международная акция "Георгиевская ленточка". В городах и селах региона волонтеры и активисты вручают жителям символ победы. Завершится она 9 мая. К этому времени добровольцы планируют раздать более 50 тысяч лент. В акции принимают участие более 250 волонтеров, а также более 400 активистов патриотических организаций края. Добровольцы не только вручают ленты всем желающим, но и рассказывают, как их правильно носить, а также как поучаствовать в онлайн-формате акции.
В городах и селах Хабаровского края ведется подготовка к празднованию Дня Победы. В большинстве населенных пунктов основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. В их числе возложения цветов к мемориалам, концертные программы и патриотические акции. Все мероприятия рекомендовано проводить с соблюдением правил санитарной безопасности.
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:03
Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
 
 
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