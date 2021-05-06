https://ria.ru/20210506/covid-19-1731307969.html

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:18

2021-05-06T15:18

2021-05-06T15:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

татьяна голикова

владимир путин

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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны. В стадии стабилизации – 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста", - рассказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

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2021

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коронавирус в россии, россия, татьяна голикова, владимир путин