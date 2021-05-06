https://ria.ru/20210506/covid-19-1731307969.html
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов
Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:18
2021-05-06T15:18
2021-05-06T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны. В стадии стабилизации – 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста", - рассказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, татьяна голикова, владимир путин