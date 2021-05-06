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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/covid-19-1731307969.html
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов
Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:18
2021-05-06T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
владимир путин
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны. В стадии стабилизации – 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста", - рассказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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коронавирус в россии, россия, татьяна голикова, владимир путин

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

15:18 06.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 32 регионах России, сообщила заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны. В стадии стабилизации – 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста", - рассказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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