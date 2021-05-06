В НАТО поддержали Болгарию в ситуации с антироссийскими обвинениями
16:10 06.05.2021 (обновлено: 16:22 06.05.2021)
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Союзники по НАТО в четверг заслушали представителей Болгарии с докладом по ситуации вокруг обвинений в адрес России и выразили полную солидарность и поддержку с Софией, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
"Болгарские представители проинформировали сегодня Североатлантический совет по незаконным действиям российских граждан в Болгарии… Союзники по НАТО выразили озабоченность в связи с продолжающимся дестабилизирующим поведением России, а также заявили о полной поддержке и солидарности с Болгарией", - написала представитель альянса в Twitter, сославшись на свое заявление для болгарских СМИ.
В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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