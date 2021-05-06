https://ria.ru/20210506/bolgariya-1731314386.html

В НАТО поддержали Болгарию в ситуации с антироссийскими обвинениями

В НАТО поддержали Болгарию в ситуации с антироссийскими обвинениями

Союзники по НАТО в четверг заслушали представителей Болгарии с докладом по ситуации вокруг обвинений в адрес России и выразили полную солидарность и поддержку с РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:10

2021-05-06T16:10

2021-05-06T16:22

россия

оана лунгеску

мид болгарии

сергей лавров

нато

чехия

болгария

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Союзники по НАТО в четверг заслушали представителей Болгарии с докладом по ситуации вокруг обвинений в адрес России и выразили полную солидарность и поддержку с Софией, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску."Болгарские представители проинформировали сегодня Североатлантический совет по незаконным действиям российских граждан в Болгарии… Союзники по НАТО выразили озабоченность в связи с продолжающимся дестабилизирующим поведением России, а также заявили о полной поддержке и солидарности с Болгарией", - написала представитель альянса в Twitter, сославшись на свое заявление для болгарских СМИ.В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

https://ria.ru/20210429/diplomatiya-1730526546.html

россия

чехия

болгария

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россия, оана лунгеску, мид болгарии, сергей лавров, нато, чехия, болгария, в мире