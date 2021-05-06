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Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем
Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем
Блогерша Кристина Журавлева, тело которой нашли в лесу под Екатеринбургом, близко общалась только с матерью и мужем, рассказали порталу E1.RU ее свекровь и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:21
2021-05-06T17:50
свердловская область
екатеринбург
общество
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Блогерша Кристина Журавлева, тело которой нашли в лесу под Екатеринбургом, близко общалась только с матерью и мужем, рассказали порталу E1.RU ее свекровь и двоюродная сестра.Следователи подтвердили, что Журавлеву убили. В качестве одной из версий они рассматривают конфликт в семье. Надежда Журавлева заявила, что в убийстве подозревают ее сына Дмитрия. По ее словам, сейчас он находится под стражей."Мы с ним не общались почти шесть лет. С тех пор как он с ней познакомился. У них был брак с 25 июня 2015 года, то есть было бы шесть лет уже", — отметила она. Двоюродная сестра погибшей Алена заявила, что та не слишком много общалась с семьей, и из близких у нее были только мама и муж. "Кристина была закрытым от семьи человеком. Она очень хорошо общалась с мамой, но с другими родственниками не очень", — пояснила она. Девушка подтвердила, что о пропаже блогерши никто не заявлял в полицию. "Диалог вела ее мама с Димой. Может быть, он ее как-то успокаивал, что она вернется домой", — предположила Алена. По ее словам, Журавлев рассказал ее маме, что они поругались. Алена добавила, что супруги жили вдвоем, и девушка не рассказывала, чем занимался муж. При этом кузина уточнила, что пара все время проводила вместе, и описала Дмитрия как тихого и спокойного человека. Кроме того, родственница опровергла слухи о том, что пара употребляла наркотики. "Кристина за свою жизнь ни разу даже не курила, всегда хорошо училась", — сказала Алена. Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.По словам соседей девушки, она с мужем вели неприметный образ жизни. Местные охарактеризовали блогершу как доброжелательную, при этом ее супруга они запомнили, как не слишком приветливого.
https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html
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свердловская область, екатеринбург, общество, происшествия

Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем

15:21 06.05.2021 (обновлено: 17:50 06.05.2021)
 
© Фото : @kris_zhuravleva_Фотография из Instagram-аккаунта Кристины Журавлевой
Фотография из Instagram-аккаунта Кристины Журавлевой - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : @kris_zhuravleva_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Блогерша Кристина Журавлева, тело которой нашли в лесу под Екатеринбургом, близко общалась только с матерью и мужем, рассказали порталу E1.RU ее свекровь и двоюродная сестра.
Следователи подтвердили, что Журавлеву убили. В качестве одной из версий они рассматривают конфликт в семье. Надежда Журавлева заявила, что в убийстве подозревают ее сына Дмитрия. По ее словам, сейчас он находится под стражей.
"Мы с ним не общались почти шесть лет. С тех пор как он с ней познакомился. У них был брак с 25 июня 2015 года, то есть было бы шесть лет уже", — отметила она.
Двоюродная сестра погибшей Алена заявила, что та не слишком много общалась с семьей, и из близких у нее были только мама и муж.
"Кристина была закрытым от семьи человеком. Она очень хорошо общалась с мамой, но с другими родственниками не очень", — пояснила она.
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Девушка подтвердила, что о пропаже блогерши никто не заявлял в полицию.
"Диалог вела ее мама с Димой. Может быть, он ее как-то успокаивал, что она вернется домой", — предположила Алена.
По ее словам, Журавлев рассказал ее маме, что они поругались. Алена добавила, что супруги жили вдвоем, и девушка не рассказывала, чем занимался муж. При этом кузина уточнила, что пара все время проводила вместе, и описала Дмитрия как тихого и спокойного человека.
Кроме того, родственница опровергла слухи о том, что пара употребляла наркотики.
"Кристина за свою жизнь ни разу даже не курила, всегда хорошо училась", — сказала Алена.
Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
По словам соседей девушки, она с мужем вели неприметный образ жизни. Местные охарактеризовали блогершу как доброжелательную, при этом ее супруга они запомнили, как не слишком приветливого.
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