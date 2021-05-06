https://ria.ru/20210506/blogersha-1731286614.html
Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом
Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом
Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:26
2021-05-06T12:26
2021-05-06T13:51
валерий горелых
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731231682_0:99:1080:707_1920x0_80_0_0_93bc5aba61149518296969881d8ae4d3.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, тело без признаков жизни первым увидел остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было. Затем мужчина обратился в полицию.Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731231682_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6d7bbe54a0f192441b5d28b62c87bb07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, екатеринбург, происшествия