https://ria.ru/20210506/blogersha-1731286614.html

Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом

Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом

Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:26

2021-05-06T12:26

2021-05-06T13:51

валерий горелых

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, тело без признаков жизни первым увидел остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было. Затем мужчина обратился в полицию.Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, екатеринбург, происшествия