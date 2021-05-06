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Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом
Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом
Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:26
2021-05-06T13:51
валерий горелых
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, тело без признаков жизни первым увидел остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было. Затем мужчина обратился в полицию.Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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валерий горелых, екатеринбург, происшествия

Стали известны подробности обнаружения тела блогерши под Екатеринбургом

12:26 06.05.2021 (обновлено: 13:51 06.05.2021)
 
© Фото : @kris_zhuravleva_/InstagramБлогер Кристина Журавлева
Блогер Кристина Журавлева - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : @kris_zhuravleva_/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тело погибшей инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщил порталу e1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, тело без признаков жизни первым увидел остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было. Затем мужчина обратился в полицию.
Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.
Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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