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Соседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше
Соседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше
Жители поселка Первомайский в Свердловской области рассказали порталу e1.ru о погибшей инстаграм-блогерше Кристине Журавлевой. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:49
2021-05-06T13:31
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Жители поселка Первомайский в Свердловской области рассказали порталу e1.ru о погибшей инстаграм-блогерше Кристине Журавлевой.По словам соседей, Кристина и ее супруг вели неприметный образ жизни, особо ни с кем не общались. Местные охарактеризовали девушку как доброжелательную, при этом ее спутника они запомнили как не слишком приветливого. Соседи периодически видели, как блогерша записывала видео, однако за ее аккаунтами в соцсетях не следили. Они также отметили, что не были свидетелями каких-либо ссор."На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно", — рассказал один из местных жителей.По словам жителей Первомайского, в поселок недавно приезжали полицейские, с ними был и муж погибшей блогерши, закованный в наручники. Как предположили соседи, именно его подозревают в убийстве.Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
https://ria.ru/20210428/tiktok-1730235158.html
https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html
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свердловская область, екатеринбург, происшествия

Соседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше

08:49 06.05.2021 (обновлено: 13:31 06.05.2021)
 
© Фото : @kris_zhuravleva_Фотография из Instagram-аккаунта Кристины Журавлевой
Фотография из Instagram-аккаунта Кристины Журавлевой - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : @kris_zhuravleva_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Жители поселка Первомайский в Свердловской области рассказали порталу e1.ru о погибшей инстаграм-блогерше Кристине Журавлевой.
По словам соседей, Кристина и ее супруг вели неприметный образ жизни, особо ни с кем не общались. Местные охарактеризовали девушку как доброжелательную, при этом ее спутника они запомнили как не слишком приветливого.
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Соседи периодически видели, как блогерша записывала видео, однако за ее аккаунтами в соцсетях не следили. Они также отметили, что не были свидетелями каких-либо ссор.
"На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно", — рассказал один из местных жителей.
По словам жителей Первомайского, в поселок недавно приезжали полицейские, с ними был и муж погибшей блогерши, закованный в наручники. Как предположили соседи, именно его подозревают в убийстве.
Накануне стало известно, что в лесополосе под Екатеринбургом нашли тело 28-летней Кристины Журавлевой, пропавшей еще 5 апреля. Погибшая вела блог о стиле и красоте в инстаграме. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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