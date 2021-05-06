https://ria.ru/20210506/blinken-1731311056.html

Блинкен заявил о поддержке Украины США

Блинкен заявил о поддержке Украины США

Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в вопросе отражения "угрозы" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:38

2021-05-06T15:38

2021-05-06T15:40

россия

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в вопросе отражения "угрозы" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где он проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731296301.html

россия

сша

украина

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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире