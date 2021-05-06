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Блинкен заявил о поддержке Украины США
Блинкен заявил о поддержке Украины США
Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в вопросе отражения "угрозы" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:38
2021-05-06T15:40
россия
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в вопросе отражения "угрозы" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где он проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире

Блинкен заявил о поддержке Украины США

15:38 06.05.2021 (обновлено: 15:40 06.05.2021)
 
© REUTERS / Efrem Lukatsky, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / Efrem Lukatsky, Pool
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в вопросе отражения "угрозы" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Значительная часть нашего послания (народу Украины) состоит в том, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы поддерживаем украинцев, в том числе в вопросе отражения какой-либо угрозы со стороны России", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где он проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.
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Зеленский на встрече с Блинкеном рассказал про вездесущих русских
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
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