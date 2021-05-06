Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России.
"Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России", - сказал Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.