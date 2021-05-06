https://ria.ru/20210506/blinken-1731294238.html

Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен

Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:30

2021-05-06T13:30

2021-05-06T13:30

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энтони блинкен

владимир зеленский

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сша

украина

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России. "Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России", - сказал Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.

https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html

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сша

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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, украина, в мире