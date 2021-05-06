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Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен
Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:30
2021-05-06T13:30
россия
энтони блинкен
владимир зеленский
дмитрий песков
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России.&nbsp;"Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России", - сказал Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html
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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, украина, в мире

Украина не поддалась на "провокации" со стороны России, заявил Блинкен

13:30 06.05.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "не поддается на провокации" со стороны России.
 "Должен вам сказать, что восхищен сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии... Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддается на провокации России", - сказал Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:44
Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию" против Украины
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:41
Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины
 
РоссияЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСШАУкраинаВ мире
 
 
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