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Белорусская прокуратура завела дела о распространении данных сотрудников
Белорусская прокуратура завела дела о распространении данных сотрудников
Белорусская прокуратура возбудила уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров Брестской области и их оскорблении, сообщается РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:28
2021-05-06T10:28
кгб белоруссии
александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 мая – РИА новости. Белорусская прокуратура возбудила уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров Брестской области и их оскорблении, сообщается в четверг на сайте генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Брестской области возбудила уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокурорских работников без их согласия, а также их оскорблении как представителей власти в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "данные, составляющие личную тайну двух работников ведомства, а также оскорбительные комментарии в связи с поддержанием ими государственного обвинения выявлены в ходе мониторинга информации в сети Интернет на одном из Telegram-каналов".В сообщении говорится, что уголовные дела для организации расследования направлены в управление Следственного комитета по Брестской области. В зависимости от обстоятельств совершения преступления по статьям, по которым заведены уголовные дела, может грозить наказание в виде штрафа, общественных и исправительных работ, ареста или ограничения свободы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210505/politsiya-1731211849.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире

Белорусская прокуратура завела дела о распространении данных сотрудников

10:28 06.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 6 мая – РИА новости. Белорусская прокуратура возбудила уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров Брестской области и их оскорблении, сообщается в четверг на сайте генеральной прокуратуры страны.
"Прокуратура Брестской области возбудила уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокурорских работников без их согласия, а также их оскорблении как представителей власти в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что "данные, составляющие личную тайну двух работников ведомства, а также оскорбительные комментарии в связи с поддержанием ими государственного обвинения выявлены в ходе мониторинга информации в сети Интернет на одном из Telegram-каналов".
В сообщении говорится, что уголовные дела для организации расследования направлены в управление Следственного комитета по Брестской области. В зависимости от обстоятельств совершения преступления по статьям, по которым заведены уголовные дела, может грозить наказание в виде штрафа, общественных и исправительных работ, ареста или ограничения свободы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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