https://ria.ru/20210506/avtokredit-1731258998.html

Выдачи автокредитов в России выросли до исторического максимума

Выдачи автокредитов в России выросли до исторического максимума

Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T07:46

2021-05-06T07:46

2021-05-06T13:46

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".При этом количество выданных ссуд на покупку автомобиля в начале весны увеличилось на 19,3% — до 78 тысяч единиц.В результате портфель автокредитов российских банков по итогам марта обновил рекорды: его объем вырос по итогам марта на 1,6% — до 915,2 миллиарда рублей, а количество ссуд — на 1,4%, до 1,66 миллиона единиц.Несмотря на взрывной рост выдач в данном сегменте, ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. В марте ее объем подрос на символические 0,3% — до 56,6 миллиарда рублей, количество "плохих" ссуд также увеличилось лишь на 0,3% — до 110,3 тысячи кредитов.

https://ria.ru/20210420/pokupka-1729028100.html

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2021

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россия, экономика