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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/aviasoobschenie-1731250503.html
Непал приостанавливает международное авиасообщение
Непал приостанавливает международное авиасообщение
Непал с 23.59 местного времени 6 мая приостанавливает международное авиационное сообщение из-за роста числа случаев коронавируса. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:01
2021-05-06T01:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
непал
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Непал с 23.59 местного времени 6 мая приостанавливает международное авиационное сообщение из-за роста числа случаев коронавируса.Решение о запрете международного и внутреннего авиасообщение было принято в воскресенье, после того как в стране был зарегистрирован самый большой прирост заболевших - 7137 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в Непале превысило 351 тысячу, при этом более 287 тысяч человек выздоровели, 3,4 тысячи скончались.Как сообщил министр здравоохранения Хридайеш Трипати, решение о приостановке международного сообщения будет действовать до 14 мая. Ранее власти страны приостановили автобусное сообщение между регионами Непала и ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну. Согласно новым правилам, летящие в долину Катманду иностранцы по прибытии в страну подвергаются обязательному 10-дневному карантину в отелях. Также для въезда в Непал требуется отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 72 часа до выезда из страны происхождения.Ввод запрета на международное сообщение совпал с ростом числа заболевших коронавирусом в базовом лагере альпинистов на Эвересте. По последним сообщениям властей страны, COVID-19 могут быть заражены четырнадцать иностранных альпинистов и помогающих им в восхождении непальских шерп. Все заразившиеся доставлены в больницу в Катманду, столицу Непала.Первый случай коронавируса был отмечен в базовом лагере альпинистов на Эвересте в конце апреля. Первоначально предполагалось, что человек страдает от высотного отека легких, поскольку у них есть общие с коронавирусом симптомы - кашель, потеря аппетита и одышка. Заболевшего эвакуировали на вертолете в больницу в Катманду. По прибытии он был проверен на коронавирус, тест оказался положительным. Остальная часть экспедиции начала карантин в базовом лагере.Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников, за последние три дня Непал покинули 83 россиянина, всего в стране находятся около 450 россиян. При этом он отметил, что часть из них находятся на значительном удалении от Катманду и предпринимают попытки добраться до столицы, используя частные вертолеты, чтобы улететь до закрытия всех рейсов.Дипломат добавил, что дипмиссия располагает поименным списком россиян, находящихся в Непале.Ранее посольство России в Непале попросило россиян оперативно покинуть Непал в связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах, а планирующим посетить страну гражданам России рекомендовало перенести поездку на более поздние сроки.
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РИА Новости
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4.7
96
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коронавирус covid-19, непал, в мире

Непал приостанавливает международное авиасообщение

01:01 06.05.2021
 
© РИА Новости / Сунил ПрадханНепал
Непал - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Сунил Прадхан
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Непал с 23.59 местного времени 6 мая приостанавливает международное авиационное сообщение из-за роста числа случаев коронавируса.
Решение о запрете международного и внутреннего авиасообщение было принято в воскресенье, после того как в стране был зарегистрирован самый большой прирост заболевших - 7137 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в Непале превысило 351 тысячу, при этом более 287 тысяч человек выздоровели, 3,4 тысячи скончались.
Как сообщил министр здравоохранения Хридайеш Трипати, решение о приостановке международного сообщения будет действовать до 14 мая. Ранее власти страны приостановили автобусное сообщение между регионами Непала и ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну. Согласно новым правилам, летящие в долину Катманду иностранцы по прибытии в страну подвергаются обязательному 10-дневному карантину в отелях. Также для въезда в Непал требуется отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 72 часа до выезда из страны происхождения.
Ввод запрета на международное сообщение совпал с ростом числа заболевших коронавирусом в базовом лагере альпинистов на Эвересте. По последним сообщениям властей страны, COVID-19 могут быть заражены четырнадцать иностранных альпинистов и помогающих им в восхождении непальских шерп. Все заразившиеся доставлены в больницу в Катманду, столицу Непала.
Первый случай коронавируса был отмечен в базовом лагере альпинистов на Эвересте в конце апреля. Первоначально предполагалось, что человек страдает от высотного отека легких, поскольку у них есть общие с коронавирусом симптомы - кашель, потеря аппетита и одышка. Заболевшего эвакуировали на вертолете в больницу в Катманду. По прибытии он был проверен на коронавирус, тест оказался положительным. Остальная часть экспедиции начала карантин в базовом лагере.
Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников, за последние три дня Непал покинули 83 россиянина, всего в стране находятся около 450 россиян. При этом он отметил, что часть из них находятся на значительном удалении от Катманду и предпринимают попытки добраться до столицы, используя частные вертолеты, чтобы улететь до закрытия всех рейсов.
Дипломат добавил, что дипмиссия располагает поименным списком россиян, находящихся в Непале.
"С теми, кто находится на высокогорных маршрутах, связи нет, но посольство контактирует с турагентствами, которые их отправили в горы, и даже с родственниками в России", - сказал он.
Ранее посольство России в Непале попросило россиян оперативно покинуть Непал в связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах, а планирующим посетить страну гражданам России рекомендовало перенести поездку на более поздние сроки.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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