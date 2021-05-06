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Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну
Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну
Суд в Ереване приступил в четверг к рассмотрению иска экс-президента Армении Роберта Кочаряна против и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, в котором подавший в РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:41
2021-05-06T14:41
никол пашинян
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Ереване приступил в четверг к рассмотрению иска экс-президента Армении Роберта Кочаряна против и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, в котором подавший в отставку глава правительства обвиняется в клевете, передает корреспондент РИА Новости.Иск был подан еще в апреле 2020 года. Пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова ранее сообщила РИА Новости, что речь идет о сделанном Пашиняном заявлении во время одного из митингов в Сюникской области в рамках агиткампании по референдуму, в котором тот пообещал направить нажитые Кочаряном крупные денежные средства на нужды армии. По словам пресс-секретаря, в качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов.В четверг прошли предварительные слушания по иску. Судья Алексей Сукоян предложил сторонам достичь перемирия. После этого он назначил следующее заседание на 14 сентября.В апреле Кочарян подал против Пашиняна еще один иск в связи с заявлениями главы правительства на митинге 1 марта. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны "вывели армию против народа". Премьер тогда заявил, что "по этому делу есть обвиняемые", которые "предстали перед судом". Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но "раскрыт фон" этого дела. Судебные заседания по этому иску пока не проводились.Ранее защита Кочаряна уже подавала исковое заявление против Пашиняна. Тогда предметом иска стали заявления главы правительства, обвинившего экс-президента в "организации убийств" во время акций протеста оппозиции в 2008 году. Однако в июне 2019 года адвокат бывшего президента Айк Алумян отозвал исковое заявление после того, как защита Пашиняна заявила, что его слова не относились к Кочаряну,Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.
https://ria.ru/20210411/kocharyan-1727796397.html
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никол пашинян, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну

14:41 06.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Ереване приступил в четверг к рассмотрению иска экс-президента Армении Роберта Кочаряна против и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, в котором подавший в отставку глава правительства обвиняется в клевете, передает корреспондент РИА Новости.
Иск был подан еще в апреле 2020 года. Пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова ранее сообщила РИА Новости, что речь идет о сделанном Пашиняном заявлении во время одного из митингов в Сюникской области в рамках агиткампании по референдуму, в котором тот пообещал направить нажитые Кочаряном крупные денежные средства на нужды армии. По словам пресс-секретаря, в качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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В четверг прошли предварительные слушания по иску. Судья Алексей Сукоян предложил сторонам достичь перемирия. После этого он назначил следующее заседание на 14 сентября.
В апреле Кочарян подал против Пашиняна еще один иск в связи с заявлениями главы правительства на митинге 1 марта. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны "вывели армию против народа". Премьер тогда заявил, что "по этому делу есть обвиняемые", которые "предстали перед судом". Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но "раскрыт фон" этого дела. Судебные заседания по этому иску пока не проводились.
Ранее защита Кочаряна уже подавала исковое заявление против Пашиняна. Тогда предметом иска стали заявления главы правительства, обвинившего экс-президента в "организации убийств" во время акций протеста оппозиции в 2008 году. Однако в июне 2019 года адвокат бывшего президента Айк Алумян отозвал исковое заявление после того, как защита Пашиняна заявила, что его слова не относились к Кочаряну,
Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.
Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 13:27
Экс-президент Армении Кочарян подал судебный иск против Пашиняна
 
Никол ПашинянОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
 
 
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