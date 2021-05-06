https://ria.ru/20210506/arest-1731335818.html
Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре в московском отеле
Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре в московском отеле
Пресненский суд Москвы арестовал двух обвиняемых по уголовному делу о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:31
2021-05-06T19:31
2021-05-06T19:31
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал двух обвиняемых по уголовному делу о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Затем в СК проинформировали, что при пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадетов из разных регионов РФ. Заведено дело. Были задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля.Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.
https://ria.ru/20210506/gostinitsa-1731327210.html
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Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
2021-05-06T19:31
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия