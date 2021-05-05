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В Греции женщина умерла на следующий день после прививки от COVID-19
В Греции женщина умерла на следующий день после прививки от COVID-19
Медицинские власти Греции изучают причины смерти 44-летней женщины на следующий день после вакцинации от коронавируса, предварительные данные не указывают на их РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T23:26
2021-05-05T23:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. Медицинские власти Греции изучают причины смерти 44-летней женщины на следующий день после вакцинации от коронавируса, предварительные данные не указывают на их связь, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге в среду.По сообщениям СМИ, в Салониках на следующий день после прививки умерла 44-летняя женщина."Конечно, как только мы узнали об этом, мы запросили дополнительную информацию. Есть временная корреляция с вакцинацией. То есть событие было через день после вакцинации, и поэтому всегда существует тщательный контроль причин смерти. Было проведено вскрытие и первая информация, переданная нам устно, была дана только в полдень, что смерть умершей не связана с тромбозом крупных сосудов", - сказала Теодориду."Похоже, что в прошлом (у женщины) был сердечный приступ. Это то, что мы знаем до сих пор. Однако изучение этого случая будет тщательным, как и всех случаев, которые по времени, независимо от того, возникает ли причинно-следственная связь, имеют некоторую связь с вакциной", - сказала врач.Теодориду не ответила на вопрос об общем количестве случаев побочных эффектов вакцин против COVID-19, которые были зарегистрированы в Греции."На каждом заседании Национального комитета присутствует представитель Национального агентства по лекарственным средствам, который информирует нас об инцидентах, которые были зарегистрированы на основании желтой карточки (формы для регистрации побочных эффектов - ред.). Что касается серьезных случаев венозного тромбоза с тромбоцитопенией, то с момента начала вакцинации, возможно, был зарегистрирован один случай", - сказала Теодориду."Не рискну назвать цифры, которые точно не помню. Однако данные по тромбозам регистрируются и передаются нам, как и данные о легких случаях и других заболеваниях. Однако серьезных случаев немного", - сказала она.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, салоники, греция, вакцинация

В Греции женщина умерла на следующий день после прививки от COVID-19

23:26 05.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. Медицинские власти Греции изучают причины смерти 44-летней женщины на следующий день после вакцинации от коронавируса, предварительные данные не указывают на их связь, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге в среду.
По сообщениям СМИ, в Салониках на следующий день после прививки умерла 44-летняя женщина.
"Конечно, как только мы узнали об этом, мы запросили дополнительную информацию. Есть временная корреляция с вакцинацией. То есть событие было через день после вакцинации, и поэтому всегда существует тщательный контроль причин смерти. Было проведено вскрытие и первая информация, переданная нам устно, была дана только в полдень, что смерть умершей не связана с тромбозом крупных сосудов", - сказала Теодориду.
"Похоже, что в прошлом (у женщины) был сердечный приступ. Это то, что мы знаем до сих пор. Однако изучение этого случая будет тщательным, как и всех случаев, которые по времени, независимо от того, возникает ли причинно-следственная связь, имеют некоторую связь с вакциной", - сказала врач.
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Теодориду не ответила на вопрос об общем количестве случаев побочных эффектов вакцин против COVID-19, которые были зарегистрированы в Греции.
"На каждом заседании Национального комитета присутствует представитель Национального агентства по лекарственным средствам, который информирует нас об инцидентах, которые были зарегистрированы на основании желтой карточки (формы для регистрации побочных эффектов - ред.). Что касается серьезных случаев венозного тромбоза с тромбоцитопенией, то с момента начала вакцинации, возможно, был зарегистрирован один случай", - сказала Теодориду.
"Не рискну назвать цифры, которые точно не помню. Однако данные по тромбозам регистрируются и передаются нам, как и данные о легких случаях и других заболеваниях. Однако серьезных случаев немного", - сказала она.
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