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Наука
https://ria.ru/20210505/zakhoronenie-1730756447.html
Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке
Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке
Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками. По возрасту находка относится к среднему каменному веку и это древнейшее... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T18:00
2021-05-05T18:00
наука
археология
биология
африка
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками. По возрасту находка относится к среднему каменному веку и это древнейшее человеческое захоронение на Африканском континенте, известное на сегодняшний день. Описание приведено в журнале Nature. Несмотря на то, что Африка считается колыбелью человечества, ранние свидетельства захоронений на этом континенте весьма немногочисленны. В Европе и Азииогребения найдены п неандертальцев и современных людей возрастом до 120 тысяч лет, но до сих пор оставалось загадкой, как обращались в каменном веке со своими умершими жители Африки. Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет назад, что соответствует среднему каменному веку. Первые костные фрагменты ученые нашли в 2013 году, но только в 2017 году на глубине около трех метров ниже нынешнего пола пещеры вскрылась округлая полость, заполненная рыхлыми отложениями и скоплением хрупких и сильно разрушенных костей.Учитывая хрупкость материала, исследователи провели консервацию блока с останками и доставили его в сначала в Найроби, а затем в Бургос в Испании, где в Национальном центре исследований эволюции человека (CENIEH) провели реставрацию и детальные исследования, включающие археометрию, цифровую картографию, трехмерный анализ, компьютерную микроскопию и микротомографию."В то время мы не очень понимали, что нашли. Кости были слишком хрупкими для изучения на месте, — приводятся в пресс-релизе CENIEH слова одного из участников исследования Эммануэля Ндима (Emmanuel Ndiema) из Национальных музеев Кении. — Мы были взволнованы находкой, и прошло некоторое время, прежде чем мы осознали ее важность".Более года потребовалось ученым, чтобы однозначно идентифицировать останки. Оказалось, что они принадлежат ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет, которого назвали "Мтото", что на суахили означает "ребенок"."Постепенно части черепа и лица начали очерчиваться, челюстные суставы остались нетронутыми, а некоторые зубы еще не сформировались. Сочленение позвоночника и ребер также сохранились, и даже была сохранена кривизна грудной клетки", — рассказывает первый автор статьи палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес (María Martinón-Torres), директор CENIEH. Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди. Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения. "Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение — разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости, — продолжает Мартинон-Торрес. — Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда".Тафономические свидетельства указывают также на использование савана или плащаницы, следы которой сейчас уже невозможно обнаружить в плотно утрамбованной земле. На одном уровне с захоронением археологи нашли каменные орудия, относящиеся к африканскому мезолиту."Связь между захоронением этого ребенка и орудиями среднего каменного века сыграла решающую роль в подтверждении того, что это, без сомнения, Homo sapiens", — отмечает Ндима.Небольшое количество человеческих захоронений периода каменного века в Африке, по сравнению в Евразией, остается загадкой. По словам исследователей, это может отражать различия в практике погребения на разных континентах. Но сделанная находка по крайней мере дает представление о том, как обращались далекие предки африканцев с умершими детьми.
https://ria.ru/20210416/alfavit-1728575001.html
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археология, биология, африка

Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке

18:00 05.05.2021
 
© Jorge González/Elena SantosВиртуальная реконструкция расположения скелета ребенка в погребальной яме
Виртуальная реконструкция расположения скелета ребенка в погребальной яме - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Jorge González/Elena Santos
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками. По возрасту находка относится к среднему каменному веку и это древнейшее человеческое захоронение на Африканском континенте, известное на сегодняшний день. Описание приведено в журнале Nature.
Несмотря на то, что Африка считается колыбелью человечества, ранние свидетельства захоронений на этом континенте весьма немногочисленны. В Европе и Азииогребения найдены п неандертальцев и современных людей возрастом до 120 тысяч лет, но до сих пор оставалось загадкой, как обращались в каменном веке со своими умершими жители Африки.
Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет назад, что соответствует среднему каменному веку. Первые костные фрагменты ученые нашли в 2013 году, но только в 2017 году на глубине около трех метров ниже нынешнего пола пещеры вскрылась округлая полость, заполненная рыхлыми отложениями и скоплением хрупких и сильно разрушенных костей.
Учитывая хрупкость материала, исследователи провели консервацию блока с останками и доставили его в сначала в Найроби, а затем в Бургос в Испании, где в Национальном центре исследований эволюции человека (CENIEH) провели реставрацию и детальные исследования, включающие археометрию, цифровую картографию, трехмерный анализ, компьютерную микроскопию и микротомографию.
"В то время мы не очень понимали, что нашли. Кости были слишком хрупкими для изучения на месте, — приводятся в пресс-релизе CENIEH слова одного из участников исследования Эммануэля Ндима (Emmanuel Ndiema) из Национальных музеев Кении. — Мы были взволнованы находкой, и прошло некоторое время, прежде чем мы осознали ее важность".
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Более года потребовалось ученым, чтобы однозначно идентифицировать останки. Оказалось, что они принадлежат ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет, которого назвали "Мтото", что на суахили означает "ребенок".
"Постепенно части черепа и лица начали очерчиваться, челюстные суставы остались нетронутыми, а некоторые зубы еще не сформировались. Сочленение позвоночника и ребер также сохранились, и даже была сохранена кривизна грудной клетки", — рассказывает первый автор статьи палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес (María Martinón-Torres), директор CENIEH.
Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди. Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения.
"Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение — разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости, — продолжает Мартинон-Торрес. — Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда".
Тафономические свидетельства указывают также на использование савана или плащаницы, следы которой сейчас уже невозможно обнаружить в плотно утрамбованной земле.
На одном уровне с захоронением археологи нашли каменные орудия, относящиеся к африканскому мезолиту.
"Связь между захоронением этого ребенка и орудиями среднего каменного века сыграла решающую роль в подтверждении того, что это, без сомнения, Homo sapiens", — отмечает Ндима.
Небольшое количество человеческих захоронений периода каменного века в Африке, по сравнению в Евразией, остается загадкой. По словам исследователей, это может отражать различия в практике погребения на разных континентах. Но сделанная находка по крайней мере дает представление о том, как обращались далекие предки африканцев с умершими детьми.
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