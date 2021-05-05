https://ria.ru/20210505/zaderzhanie-1731200682.html

На Ставрополье задержали руководителя управления Росимущества

На Ставрополье задержали руководителя управления Росимущества

Следователи задержали руководителя управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом в 168... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:59

2021-05-05T14:59

2021-05-05T15:28

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Следователи задержали руководителя управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом в 168 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.Ранее в ведомстве сообщили, что в отношении Ковалева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий".По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с федеральным агентством РФ по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе. Стоимость земли была значительно ниже кадастровой. Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил РФ земельного участка площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба составила более 168 миллионов рублей."В рамках расследования уголовного дела следователь СКР задержал руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210119/obvinenie-1593716555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия