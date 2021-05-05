https://ria.ru/20210505/vodolazy-1732301745.html

Более 20 тысяч метров сооружений проверили водолазы Москвы за 3 года

Более 20 тысяч метров сооружений проверили водолазы Москвы за 3 года

Более 20 тысяч метров подводных сооружений и инженерных сетей проверили водолазы Мосводоканала за три года работы, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-05T13:38

2021-05-05T13:38

2021-05-14T14:05

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городское хозяйство москвы

мосводоканал

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 20 тысяч метров подводных сооружений и инженерных сетей проверили водолазы Мосводоканала за три года работы, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Водолазная служба Мосводоканала была создана в 2018 году. В настоящее время в подразделении трудится 13 специалистов. В их обязанности входит обследование, очистка и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.Отмечается, что водолазы выполняют работы по оценке состояния подводной части гидротехнических сооружений, насосных станций, подводных дюкерных переходов, аварийных выпусков, проверяют и производят очистку сороудерживающих решеток и рыбозащитных сооружений, осуществляют подводную сварку и резку, а также многие другие виды подводно-технических работ.В пресс-службе департамента отметили, что подводные работы в Мосводоканале ведутся круглый год. В дополнение к плановым обследованиям выполняется большой объем внеплановых работ.

https://realty.ria.ru/20201014/mosvodokanal-1579757495.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводоканал