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Более 20 тысяч метров сооружений проверили водолазы Москвы за 3 года
Более 20 тысяч метров сооружений проверили водолазы Москвы за 3 года
Более 20 тысяч метров подводных сооружений и инженерных сетей проверили водолазы Мосводоканала за три года работы, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-05T13:38
2021-05-05T13:38
2021-05-14T14:05
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 20 тысяч метров подводных сооружений и инженерных сетей проверили водолазы Мосводоканала за три года работы, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Водолазная служба Мосводоканала была создана в 2018 году. В настоящее время в подразделении трудится 13 специалистов. В их обязанности входит обследование, очистка и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.Отмечается, что водолазы выполняют работы по оценке состояния подводной части гидротехнических сооружений, насосных станций, подводных дюкерных переходов, аварийных выпусков, проверяют и производят очистку сороудерживающих решеток и рыбозащитных сооружений, осуществляют подводную сварку и резку, а также многие другие виды подводно-технических работ.В пресс-службе департамента отметили, что подводные работы в Мосводоканале ведутся круглый год. В дополнение к плановым обследованиям выполняется большой объем внеплановых работ.
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городское хозяйство москвы, мосводоканал
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Более 20 тысяч метров подводных сооружений и инженерных сетей проверили водолазы Мосводоканала
за три года работы, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Водолазная служба Мосводоканала была создана в 2018 году. В настоящее время в подразделении трудится 13 специалистов. В их обязанности входит обследование, очистка и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
"Всего за три года водолазы Мосводоканала обследовали более 4,5 тысячи метров подводных дюкерных переходов водопровода и свыше 17 тысяч метров канализационных сетей",- говорится в сообщении.
Отмечается, что водолазы выполняют работы по оценке состояния подводной части гидротехнических сооружений, насосных станций, подводных дюкерных переходов, аварийных выпусков, проверяют и производят очистку сороудерживающих решеток и рыбозащитных сооружений, осуществляют подводную сварку и резку, а также многие другие виды подводно-технических работ.
В пресс-службе департамента отметили, что подводные работы в Мосводоканале ведутся круглый год. В дополнение к плановым обследованиям выполняется большой объем внеплановых работ.
"В среднем каждый водолаз проводит под водой по 300 часов в год. В планах на 2021 год предусмотрено обследование более двух тысяч метров водопроводных и свыше семи тысяч метров канализационных дюкерных переходов",- говорится в сообщении.