Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/veter-1731176969.html
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:36
2021-05-05T11:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976100_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5174424acfa3baea56e13c0fed73ca08.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976100_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe22bdf47c298cc1bdd326f02c366dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

11:36 05.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 10:28В России
Вильфанд предрек жителям Москвы "эксклюзивную" погоду
Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния