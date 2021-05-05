https://ria.ru/20210505/veter-1731176969.html

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:36

2021-05-05T11:36

2021-05-05T11:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество