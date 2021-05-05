https://ria.ru/20210505/veter-1731176969.html
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:36
2021-05-05T11:36
2021-05-05T11:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976100_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5174424acfa3baea56e13c0fed73ca08.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в четверг, 6 мая, сообщается на сайте ведомства."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976100_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe22bdf47c298cc1bdd326f02c366dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество