https://ria.ru/20210505/velikobritaniya-1731191369.html

Причиной смерти принца Филиппа указали преклонный возраст, сообщили СМИ

Причиной смерти принца Филиппа указали преклонный возраст, сообщили СМИ

Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа был указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:44

2021-05-05T13:44

2021-05-05T13:44

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа был указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой на документы о смерти, к которым оно получило доступ.Ранее королевская семья не раскрывала, что стало причиной смерти принца. Однако, как сообщает издание, лечащий врач семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом ранее всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.Отмечается, что в документах в графе "род деятельности" Филиппа указано офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II.Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Букингемский дворец объявил, что королевский траур продлится две недели со дня смерти, а национальный траур - до дня похорон, 17 апреля.

https://ria.ru/20210417/filipp-1728737814.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, в мире