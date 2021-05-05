Причиной смерти принца Филиппа указали преклонный возраст, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа был указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой на документы о смерти, к которым оно получило доступ.Ранее королевская семья не раскрывала, что стало причиной смерти принца. Однако, как сообщает издание, лечащий врач семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом ранее всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.Отмечается, что в документах в графе "род деятельности" Филиппа указано офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II.Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Букингемский дворец объявил, что королевский траур продлится две недели со дня смерти, а национальный траур - до дня похорон, 17 апреля.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа был указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой на документы о смерти, к которым оно получило доступ.
Ранее королевская семья не раскрывала, что стало причиной смерти принца. Однако, как сообщает издание, лечащий врач семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.
Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом ранее всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.
Отмечается, что в документах в графе "род деятельности" Филиппа указано офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Букингемский дворец объявил, что королевский траур продлится две недели со дня смерти, а национальный траур - до дня похорон, 17 апреля.
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