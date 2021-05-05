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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/vaktsinatsiya-1731219884.html
В Канаде разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
В Канаде разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:27
2021-05-05T17:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
канада
вакцинация
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет, сообщает телеканал CBC.Ранее вакцинировать от COVID-19 в Канаде могли только жителей старше 16 лет.Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом против COVID-19, разрешенным в Канаде для вакцинации подростков.Ранее сообщалось, что в США к следующей неделе могут одобрить применение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет. Pfizer и BioNTech подали заявку и в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от коронавируса для применения среди подростков в возрасте 12-15 лет. Регулятор ЕС заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, канада, вакцинация

В Канаде разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

17:27 05.05.2021 (обновлено: 17:38 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет, сообщает телеканал CBC.
Ранее вакцинировать от COVID-19 в Канаде могли только жителей старше 16 лет.
Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом против COVID-19, разрешенным в Канаде для вакцинации подростков.
Ранее сообщалось, что в США к следующей неделе могут одобрить применение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет. Pfizer и BioNTech подали заявку и в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от коронавируса для применения среди подростков в возрасте 12-15 лет. Регулятор ЕС заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.
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