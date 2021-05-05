https://ria.ru/20210505/vaktsinatsiya-1731204630.html

Более 40 процентов взрослого населения США привились от коронавируса

Более 40 процентов взрослого населения США привились от коронавируса

Более 40% жителей США старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила глава национального центра по контролю и распространению заболеваний. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:26

2021-05-05T15:26

2021-05-05T15:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 40% жителей США старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила глава национального центра по контролю и распространению заболеваний."На сегодняшний день полностью вакцинированы более 40% всего населения в возрасте от 18 лет", - сказала она в эфире телеканала MSNBC.Накануне президент США Джо Байден поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Новые усилия администрации будут сосредоточены на том, чтобы улучшить доступ к вакцинации, прививать людей без предварительной записи и, в частности, в мобильных клиниках. По его словам, власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире