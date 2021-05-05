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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/vaktsinatsiya-1731204630.html
Более 40 процентов взрослого населения США привились от коронавируса
Более 40 процентов взрослого населения США привились от коронавируса
Более 40% жителей США старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила глава национального центра по контролю и распространению заболеваний. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:26
2021-05-05T15:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 40% жителей США старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила глава национального центра по контролю и распространению заболеваний."На сегодняшний день полностью вакцинированы более 40% всего населения в возрасте от 18 лет", - сказала она в эфире телеканала MSNBC.Накануне президент США Джо Байден поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Новые усилия администрации будут сосредоточены на том, чтобы улучшить доступ к вакцинации, прививать людей без предварительной записи и, в частности, в мобильных клиниках. По его словам, власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Более 40 процентов взрослого населения США привились от коронавируса

15:26 05.05.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 40% жителей США старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила глава национального центра по контролю и распространению заболеваний.
"На сегодняшний день полностью вакцинированы более 40% всего населения в возрасте от 18 лет", - сказала она в эфире телеканала MSNBC.
Накануне президент США Джо Байден поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Новые усилия администрации будут сосредоточены на том, чтобы улучшить доступ к вакцинации, прививать людей без предварительной записи и, в частности, в мобильных клиниках. По его словам, власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов.
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