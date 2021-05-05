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Польша хочет выкупить у Дании вакцины J&J
Польша хочет выкупить у Дании вакцины J&J
Польша хочет выкупить у Дании вакцины производства Johnson&Johnson, соответствующее письмо премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал премьер-министру... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:35
2021-05-05T14:35
метте фредериксен
матеуш моравецкий
astrazeneca
johnson & johnson
польша
дания
в мире
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша хочет выкупить у Дании вакцины производства Johnson&amp;Johnson, соответствующее письмо премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал премьер-министру Дании Метте Фредериксен, сообщает телеканал Polsat.Ранее Дания отказалась от применения вакцин производства Johnson &amp; Johnson и AstraZeneca из-за случаев тромбоза, потенциально связанных с применением этих препаратов."Поляки положительно относятся к вакцинации, и все больше и больше моих соотечественников используют защиту, которую дают вакцины. В последние дни я получил информацию о том, что Дания решила отказаться от ввода вакцины Johnson&amp;Johnson на внутренний рынок. Если Дания решит перепродать часть своих запасов, Польша готова выкупить эти вакцины", - говорится в письме Моравецкого, которое приводит телеканал.Сейчас в Польше применяются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. Страна уже получила в общей сложности более 12 миллионов доз вакцин.Однокомпонентная вакцина Johnson&amp;Johnson пользуется в Польше большой популярностью. Она применяется для выездной вакцинации, например, лежачих больных, а также в недавно открывшихся пунктах массовой вакцинации, к которым выстраиваются огромные очереди.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/daniya-1728318473.html
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метте фредериксен, матеуш моравецкий, astrazeneca , johnson & johnson, польша, дания, в мире

Польша хочет выкупить у Дании вакцины J&J

14:35 05.05.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша хочет выкупить у Дании вакцины производства Johnson&Johnson, соответствующее письмо премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал премьер-министру Дании Метте Фредериксен, сообщает телеканал Polsat.
Ранее Дания отказалась от применения вакцин производства Johnson & Johnson и AstraZeneca из-за случаев тромбоза, потенциально связанных с применением этих препаратов.
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Дания официально отказалась от использования вакцины от AstraZeneca
"Поляки положительно относятся к вакцинации, и все больше и больше моих соотечественников используют защиту, которую дают вакцины. В последние дни я получил информацию о том, что Дания решила отказаться от ввода вакцины Johnson&Johnson на внутренний рынок. Если Дания решит перепродать часть своих запасов, Польша готова выкупить эти вакцины", - говорится в письме Моравецкого, которое приводит телеканал.
Сейчас в Польше применяются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Страна уже получила в общей сложности более 12 миллионов доз вакцин.
Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson пользуется в Польше большой популярностью. Она применяется для выездной вакцинации, например, лежачих больных, а также в недавно открывшихся пунктах массовой вакцинации, к которым выстраиваются огромные очереди.
 
Метте ФредериксенМатеуш МоравецкийAstraZenecaJohnson & JohnsonПольшаДанияВ мире
 
 
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