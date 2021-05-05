https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731197785.html

Польша хочет выкупить у Дании вакцины J&J

Польша хочет выкупить у Дании вакцины J&J

Польша хочет выкупить у Дании вакцины производства Johnson&Johnson, соответствующее письмо премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал премьер-министру... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:35

2021-05-05T14:35

2021-05-05T14:35

метте фредериксен

матеуш моравецкий

astrazeneca

johnson & johnson

польша

дания

в мире

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша хочет выкупить у Дании вакцины производства Johnson&Johnson, соответствующее письмо премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал премьер-министру Дании Метте Фредериксен, сообщает телеканал Polsat.Ранее Дания отказалась от применения вакцин производства Johnson & Johnson и AstraZeneca из-за случаев тромбоза, потенциально связанных с применением этих препаратов."Поляки положительно относятся к вакцинации, и все больше и больше моих соотечественников используют защиту, которую дают вакцины. В последние дни я получил информацию о том, что Дания решила отказаться от ввода вакцины Johnson&Johnson на внутренний рынок. Если Дания решит перепродать часть своих запасов, Польша готова выкупить эти вакцины", - говорится в письме Моравецкого, которое приводит телеканал.Сейчас в Польше применяются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Страна уже получила в общей сложности более 12 миллионов доз вакцин.Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson пользуется в Польше большой популярностью. Она применяется для выездной вакцинации, например, лежачих больных, а также в недавно открывшихся пунктах массовой вакцинации, к которым выстраиваются огромные очереди.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/daniya-1728318473.html

польша

дания

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метте фредериксен, матеуш моравецкий, astrazeneca , johnson & johnson, польша, дания, в мире