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Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на массовый доступ к российской вакцине против COVID-19 "ЭпиВакКорона" для населения латиноамериканской РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T00:13
2021-05-05T00:13
2021-05-05T00:13
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
россия
венесуэла
в мире
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КАРАКАС, 5 мая - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на массовый доступ к российской вакцине против COVID-19 "ЭпиВакКорона" для населения латиноамериканской страны.Посол России Сергей Мелик-Багдасаров ранее первым в Венесуэле получил вакцину "ЭпиВакКорона" в рамках третьей фазы клинических испытаний этого препарата в боливарианской республике.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.
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вакцина "эпиваккорона", россия, венесуэла, в мире