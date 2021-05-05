https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731151172.html

Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"

Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на массовый доступ к российской вакцине против COVID-19 "ЭпиВакКорона" для населения латиноамериканской РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:13

2021-05-05T00:13

2021-05-05T00:13

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

россия

венесуэла

в мире

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КАРАКАС, 5 мая - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на массовый доступ к российской вакцине против COVID-19 "ЭпиВакКорона" для населения латиноамериканской страны.Посол России Сергей Мелик-Багдасаров ранее первым в Венесуэле получил вакцину "ЭпиВакКорона" в рамках третьей фазы клинических испытаний этого препарата в боливарианской республике.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.

россия

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", россия, венесуэла, в мире