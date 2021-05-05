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"Клоун из Рады": Пушков высмеял инициативу украинского депутата
"Клоун из Рады": Пушков высмеял инициативу украинского депутата
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего присвоить Украине статус главного союзника Соединенных... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:47
2021-05-05T15:15
алексей гончаренко
верховная рада украины
нато
алексей пушков
андерс фог расмуссен
европа
парламентская ассамблея совета европы
киев
украина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего присвоить Украине статус главного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО.Российский парламентарий назвал Гончаренко "клоуном из Рады", которого недавно даже выгнали с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)."Это и есть цвет нынешней украинской правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада", — написал Пушков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что "агрессивный национализм" украинских политиков превращается в униженное заискивание перед любым представителем Запада.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для членства в организации Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Как полагают эксперты, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО в ближайшие 20 лет.
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алексей гончаренко, верховная рада украины, нато, алексей пушков, андерс фог расмуссен, европа, парламентская ассамблея совета европы, киев, украина, в мире

"Клоун из Рады": Пушков высмеял инициативу украинского депутата

14:47 05.05.2021 (обновлено: 15:15 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего присвоить Украине статус главного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО.
Российский парламентарий назвал Гончаренко "клоуном из Рады", которого недавно даже выгнали с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Это и есть цвет нынешней украинской правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада", — написал Пушков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "агрессивный национализм" украинских политиков превращается в униженное заискивание перед любым представителем Запада.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для членства в организации Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Как полагают эксперты, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО в ближайшие 20 лет.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 16:45
Глава Польши заявил, что на саммите НАТО обсудят вступление Украины
 
Алексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныНАТОАлексей ПушковАндерс Фог РасмуссенЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыКиевУкраинаВ мире
 
 
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