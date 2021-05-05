https://ria.ru/20210505/ukraina-1731199284.html

"Клоун из Рады": Пушков высмеял инициативу украинского депутата

"Клоун из Рады": Пушков высмеял инициативу украинского депутата

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего присвоить Украине статус главного союзника Соединенных... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:47

2021-05-05T14:47

2021-05-05T15:15

алексей гончаренко

верховная рада украины

нато

алексей пушков

андерс фог расмуссен

европа

парламентская ассамблея совета европы

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего присвоить Украине статус главного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО.Российский парламентарий назвал Гончаренко "клоуном из Рады", которого недавно даже выгнали с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)."Это и есть цвет нынешней украинской правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада", — написал Пушков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что "агрессивный национализм" украинских политиков превращается в униженное заискивание перед любым представителем Запада.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для членства в организации Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Как полагают эксперты, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210503/nato-1731011518.html

европа

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гончаренко, верховная рада украины, нато, алексей пушков, андерс фог расмуссен, европа, парламентская ассамблея совета европы, киев, украина, в мире