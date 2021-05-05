https://ria.ru/20210505/tseremoniya-1731151738.html

В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня

В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня

Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в Словакию состоится в среду, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:31

2021-05-05T00:31

2021-05-05T00:31

российское историческое общество

москва

словакия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в Словакию состоится в среду, сообщила пресс-служба Российского исторического общества (РИО).Церемония приурочена к предстоящему Дню Победы. Частицу Вечного огня у стен Кремля передадут участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", после чего словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в памятных местах 268 словацких населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице. Зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, представители министерства обороны и МИД РФ. Мероприятие пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества.

https://ria.ru/20210504/ukraina-1731141811.html

москва

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российское историческое общество, москва, словакия, общество