На четвертую очередь Большого Ставропольского канала выделят допсредства
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство России дополнительно профинансирует строительство четвёртой очереди Большого Ставропольского канала, сообщает пресс-служба кабмина.
"На строительство четвёртой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) в 2022 году будет выделено ещё 220 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства направят на завершение работ на магистральном канале длиной 58 километров. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит ввести сооружение в эксплуатацию уже в 2023 году", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что реализация проекта стартовала почти десять лет назад в рамках программы "Развитие водохозяйственного комплекса". Его общая стоимость составляет 3,56 миллиарда рублей.
"Согласно расчётам, завершение четвёртой очереди поможет обеспечить водой более 160 тысяч человек и наладить орошение сельскохозяйственных земель на площади более 200 тысяч гектаров. Это особенно важно, так как большая часть территории края находится в зоне рискованного земледелия", - добавляется в сообщении.
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