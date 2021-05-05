Нарышкин напомнил об освобождении Словакии от нацизма советскими войсками
11:35 05.05.2021 (обновлено: 11:48 05.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в рамках передачи частицы Вечного огня в Словакию
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для России и Словакии, она укрепляет дружбу и сотрудничество между обеими странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Москве на церемонии переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Словакию.
"У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов - участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания", - сказал Нарышкин. Он напомнил, что около 17 тысяч бойцов Красной Армии остались лежать в словацкой земле, которую они 76 лет назад освобождали от нацизма.
"Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине ХХ века, никогда не должна повториться", - добавил Нарышкин.
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Церемония переноса частицы Вечного огня в Словакию приурочена к предстоящему Дню Победы. Частицу Вечного огня у стен Кремля передали участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", после чего словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в памятных местах 268 словацких населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банска-Быстрице. Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества.
Зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.