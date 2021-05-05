https://ria.ru/20210505/slovakiya-1731176817.html

Нарышкин напомнил об освобождении Словакии от нацизма советскими войсками

Нарышкин напомнил об освобождении Словакии от нацизма советскими войсками

Память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для России и Словакии, она укрепляет дружбу и сотрудничество между обеими странами, РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:35

2021-05-05T11:35

2021-05-05T11:48

россия

российское историческое общество

вторая мировая война (1939-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

словакия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для России и Словакии, она укрепляет дружбу и сотрудничество между обеими странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Москве на церемонии переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Словакию."Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине ХХ века, никогда не должна повториться", - добавил Нарышкин.Церемония переноса частицы Вечного огня в Словакию приурочена к предстоящему Дню Победы. Частицу Вечного огня у стен Кремля передали участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", после чего словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в памятных местах 268 словацких населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банска-Быстрице. Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества.Зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20200404/1569459937.html

россия

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское историческое общество, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, словакия